В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Сегодня жители одного из районов Киевщины могут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов. "Сохраняйте спокойствие - плановые работы", - подчеркнули в ОВА.

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Ракетная атака по Украине: что известно

Сегодня ночью по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во многих областях сработала ПВО.

Впоследствии стало известно, что россияне выпустили по Украине 32 ракеты, из которых 16 удалось сбить.

К сожалению, есть попадания. В частности, на Львовщине есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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