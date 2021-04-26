Местные жители от обстрела не пострадали.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявляет об очередном грубом нарушении режима "тишины" со стороны боевиков на линии разграничения в Донецкой области. Вечером, 24 апреля, около 21:00 оккупанты обстреляли населенный пункт Водяное Волновахского района.

Читайте также"Чтобы на Пасху не стреляли": Зеленский анонсировал возобновление режима тишины на ДонбассеСоответствующие фото последствий обстрела опубликованы на странице ООС в Facebook.

По данным СЦКК, боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Было выпущено 12 мин из минометов калибра 120 мм, четыре мины из миномета калибра 82 мм и осуществлено 12 выстрелов из СПГ. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства. Гражданские жители не пострадали.

Обстрел происходил с позиций оккупантов в районе населенного пункта Пикузы на Приазовье.

"Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам. По результатам верификации в адрес СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами", - сообщают в центре.

С начала года в СММ ОБСЕ украинская сторона СЦКК направила 177 письменных обращений, где зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в частности, с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории.

"Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле. ... Украинская сторона СЦКК напоминает, что такие действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют безопасную ситуацию вдоль всей линии разграничения", - отмечают в Центре.

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Автор: Катерина Комолова