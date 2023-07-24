Им всем заочно сообщено о подозрении в нарушении законов войны, сопряженном с умышленным убийством.

Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, совершавших военные преступления в период временной оккупации части Киевской области.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, эти военные расстреливали автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи.

Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (г. Кяхта, Республика Бурятия).

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"Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта. В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев - оба водителя и пассажиры", - информирует СБУ.

По данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

А непосредственно выполняли его указание:

▪️ лейтенант Сергей Тихоньких;

▪️ сержант Валех Еминов;

▪️ сержант Антон Буренок;

▪️ младший сержант Дмитрий Галсанов;

▪️ младший сержант Владислав Матвеев;

▪️ ефрейтор Роман Игумнов;

▪️ ефрейтор Захар Петров;

▪️ рядовой Геннадий Плотников;

▪️ рядовой Николай Бушуев;

▪️ военнослужащий Трофим Иванов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Военные преступления в Буче

Как сообщал УНИАН, в мае Национальная полиция информировала, что установила личности 5 военных РФ, которые в Буче 5 марта прошлого года из 30-миллиметровой пушки боевой машины десанта (БМД) расстреляли две машины с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из города.

Согласно сообщению Нацполиции, установлена личность командира БМД, оператора-наводчика, механика-водителя боевой машины и двух членов десанта. Расстрел жителей Бучи вели военные колонны 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации.

Также Министерство внутренних дел сообщило, что установили личности еще двух российских военных преступников, которые расстреливали украинцев в период временной оккупации Бучи в Киевской области - это командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка 106 десантной дивизии.

По информации правоохранителей, 2 марта 2022 года российские военные расстреляли два автомобиля с гражданскими. Тогда людям удалось выжить.

Оккупационные войска зашли на территорию города Буча Киевской области в первый же день полномасштабной войны - 24 февраля 2022 года. Город был освобожден от оккупантов в конце марта прошлого года, после чего украинцы и мир увидели ужасные военные преступления российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Буча Киевской области российские оккупанты убили более 1,4 тысячи украинских граждан.

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