Цель инициативы – собрать средства на 10 беспилотных комплексов "Чаклун" для Вооруженных сил Украины.

Национальный банк Украины вместе с фандрайзинговой платформой United24 и в партнерстве с "ПриватБанком" начали благотворительный сбор средств "#лютийдонат" на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба регулятора, для участников благотворительной инициативы Национальный банк предусмотрел 24 эксклюзивных подарка, которые будут разыграны среди всех участников акции, которые задонатят не менее 300 грн.

"Цель инициативы – собрать средства на 10 беспилотных комплексов "Чаклун" для Вооруженных сил Украины. "Чаклун" - легкий в использовании, пригодный к ручному запуску и ремонту в полевых условиях разведчик украинского производства. В каждый комплекс входят 5 дронов, которые способны находиться в воздухе 60 минут и летать на расстояние до 100 километров. Стоимость 1 комплекса – 1 032 000 грн", - сказано в сообщении.

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Среди подарков - 4 набора памятных монет "Государственные символы Украины" с подписями президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука; 13 памятных монет "Архистратиг Михаил" из серебра, каждая из которых имеет подпись одного из командующих ВСУ: Главнокомандующего Валерия Залужного (5 шт.), Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского (4 шт.), Командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука (4 шт.).

Также среди подарков 7 банкнот номиналом 100 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного.

Количество донатов от одного человека – не ограничено. Донат 300 грн – это один шанс выиграть, 600 грн – два шанса и тому подобное. Все донаты попадают на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Сил обороны Украины.

"После завершения сбора средств представители фандрайзинговой платформы United24, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, за эти средства приобретут разведывательные дроны "Чаклун" и передадут их украинским защитникам", - говорится в сообщении.

Военные облигации в Украине

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

По состоянию на 9 февраля 2023 года украинцы приобрели в приложении "Дия" более 350 тысяч военных облигаций.

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