Замену западных комплектующих российскими удается проводить без изменения размерных характеристик плат и средств подключения.

Россияне начали более массового использовать микроэлектронику собственного производства в продукции своего ОПК. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на отчет, в котором эксперты проанализировали блоки спутниковой навигации СН-99.

Такие блоки россияне используют в крылатых ракетах и других системах вооружений. "На субмодуле приема сигналов спутниковой навигации микросхема командного устройства произведена в "НИИ Космического приборостроения", а приемники сигналов - АО "Российский институт радионавигации и времени", что входит в "Алмаз-Антей"", - говорится в сообщении.

Пьезоэлектрические фильтры и конвертор напряжения также произвели в РФ. При этом Россия все еще зависит от электроники с Запада: анализ показал, что на СН-99 присутствует много чипов от компаний из США. Интересно, что при сборке плат россияне уничтожают маркировку, чтобы скрыть происхождение.

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Также эксперты обратили внимание на то, что для блока СН-99 осуществили "кустарную" доработку, что позволило увеличить количество каналов связи со спутниками с 24 до 50.

По мнению специалистов, замена западных комплектующих российскими не приводит к падению характеристик оружия, ведь россияне смогли сохранить размерные характеристики плат и средств подключения.

В то же время сам факт такой замены говорит о том, что россияне все чаще сталкиваются с эффектом от санкций. Это может существенно сказаться на их обороноспособности в долгосрочной перспективе.

В феврале стало известно, что россияне до сих пор получают из Европы запрещенные санкциями военные технологии.

Почти четверть товаров высокого приоритета стоимостью 450 млн евро, поступивших в РФ из Евросоюза за первые девять месяцев 2023 года, отправили непосредственно из Европы.

А в прошлом году сообщалось, что изготовленные в ЕС и других странах чипы и микросхемы доставляют в РФ через третьи страны, такие как Казахстан, Турция или Объединенные Арабские Эмираты.

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