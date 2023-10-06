Микроэлектронику для производства ракет в РФ можно купить даже у американцев, заявил Петр Черник.

Российские ракетные удары и удары Shahed будут продолжаться впритык до последнего дня текущей фазы войны. В производстве ракет у россиян "все будет хорошо", считает военный эксперт Петр Черник.

"К сожалению, сумели построить то, что называется ударные ракеты - Х-101, "Калибр", "Кинжал". В пределах от 60 до 80, может, в какой-то месяц и 100 ракет смогут и будут способны делать… В этом сегменте у них все будет хорошо. Понимаем, что ракетные удары и удары Shahed будут продолжаться впритык до последнего дня этой фазы войны", - отметил он.

По его словам, микроэлектронику в мире можно купить даже у американцев, потому что есть открытый рынок, который руководствуется одним принципом: прибыль.

"И через цепь подставных фирм, даже если за это придется платить в 10-30 раз дороже, они (россияне) это делать смогут", - отметил он.

Что РФ не сможет производить - мнение

Говоря о том, что россияне не смогут производить, эксперт, в частности, назвал танки Т-72: "Полноценно строить не смогут, все линейки деградировали, остался один завод из шести, которые были в Советском Союзе. И максимум 15-20 Т-90 в месяц - это их вершина".

Не сможет РФ строить и самолеты: "Ту-95МС строить не смогут. Ту-22М строить не смогут, МиГ-31К, которые являются носителями Х-47М2 "Кинжал", также строить не смогут".

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что танки Т-72 и Т-80 не производились в России с 1998 года, а танки Т-90 - с 2011.

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