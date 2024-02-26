Потери россиян в Украине на левобережье возросли, поделились в Силах обороны.

В Херсонской области возле села Крынки - новости о которых в центре внимания, враг вдвое усилил штурмы и пытался обстрелять населенный пункт.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на левом берегу Днепра, несмотря на постоянные боевые потери и отсутствие успехов, противник не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. В частности, за минувшие сутки агрессор совершил четыре неудачных штурма и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

"В течение суток мы получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на 49 оккупантов, 2 пушки, миномет; военную машину и генератор. Уничтожен наблюдательный пункт противника", - рассказали военные.

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В то же время в течение боевых суток (с 07.00 до 07.00) враг 5 раз ударил из артиллерии по Херсону. Дважды были обстреляны Змиевка и Тягинка. Также под огнем вражеской артиллерии страдали Антоновка, Белозерка, Новотягинка, Ивановка, Одрадокаменка, Токаревка, Золотая Балка, Томина Балка, Садовое, Понятовка, Дудчаны, Берислав, Качкаровка, Красный Маяк на правобережной Херсонщине.

"Параллельно со штурмами враг пытался обстреливать и Крынки. Акваторию Очаковской громады враг продолжал хаотично обстреливать, демонстрируя огневой контроль и отрицание любой навигации там. В результате преступных действий врага, во время артиллерийских обстрелов Тягинки, погибли 2 гражданских лица", - отмечают защитники.

Огнем артиллерии повреждены 3 многоэтажки, более десятка частных жилых домов, газопровод и гражданский автомобиль. Также враг нанес два ракетных удара с применением баллистики, вероятно, ракет типа С-400 и "Искандер-М" по открытым территориям Степной громады на Николаевщине и Кропивницкого района на Кировоградщине.

Говорится, что оккупанты, не прекращая террор населения прифронтовых регионов Херсонщины, применили 39 FPV-дронов, 2 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БПЛА других модификаций 16 осколочных боеприпасов.

Кроме того, сейчас известно, что гражданский получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета вблизи Трифоновки - мужчина в лесополосе наступил на неизвестный предмет.

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Напомним, за предыдущие боевые сутки на левобережье Днепра украинские защитники ликвидировали десятки российских военных вместе с техникой. В частности, на левом берегу уменьшилось на 64 оккупанта, еще враги потеряли три пушки, гранатомет, миномет, разведывательный БПЛА типа Zala, лодку, станцию радиоэлектронной борьбы и три единицы автомобильной техники.

Уничтожено 4 наблюдательных пункта с фортификационными сооружениями. За тот же период враг решился только на два штурма, которые прошли без бронетехники и провалились.

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