Украинские защитники ликвидировали десятки российских военных на левобережье Днепра.

На левобережье Днепра, на Херсонщине, украинские защитники ликвидировали десятки российских военных вместе с техникой.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в этой операционной зоне ВСУ продолжается контрбатарейная борьба, которая остается основным способом ведения боевых действий. В то же время враг не оставляет своего намерения выбить украинские подразделения с занятых позиций на левом берегу Днепра и устраивает "штурмы без бронетехники".

"За минувшие сутки противник смог на два штурма без поддержки бронетехники, вновь понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают меры по содержанию и расширению плацдарма. Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - заявляют военные.

За минувшие сутки получено подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 64 оккупанта, три пушки, гранатомет, миномет, разведывательный БпЛА типа "Zala", лодка, станцию радиоэлектронной борьбы и три единицы автомобильной техники.

"Уничтожены 4 наблюдательных пункта с фортификационными сооружениями", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты усилили аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают применять ударные дроны. В течение боевого дня враг нанес ракетный удар по открытой территории одной из территориальных громад на Николаевщине.

Не прекращается и вражеский дроновый террор населения прифронтовых территорий Херсонщины: зафиксировано 29 FPV-дронов, 3 ударные БПЛА типа "Ланцет" и 7 сбросов 15 осколочных боеприпасов из БпЛА различных модификаций. Большинство не достигло своей цели из-за огневого и радиоэлектронного противодействия.

Также оккупанты 16 раз били из артиллерии по Херсону. Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов страдали Дорожное, Новоберислав, Гавриловка, Осокоровка, Станислав, Садовое и прибрежные районы Николаевщины, а именно акватория Очаковской и Куцурубской общин.

"В Белозерке на Херсонщине очередной вражеский обстрел унес жизни гражданского человека, еще 6 - обратились за медицинской помощью из-за полученных ранений. В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов повреждены 5 админзданий, 2 многоэтажки, около десятка частных домов, гражданский экскаватор, автомобиль, газопровод и прилегающие линии электросети", - рассказали украинские военные.

По данным Сил обороны, на боевом дежурстве находится три корабля РФ: два - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители пока остаются в пунктах базирования.

Потери РФ на левом берегу Днепра - что было накануне

Накануне на левобережье Днепра, на Херсонщине, потери армии РФ составили более 70 оккупантов, два миномета, два разведывательных БпЛА "ZALA" и "Supercam", лодка, четыре пушки и столько же единиц автомобильной техники. Еще комплекс видеонаблюдения "Муром-М" также был пущен на лом.

За те же сутки враг решился на 8 попыток штурмовых действий и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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