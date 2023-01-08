Предполагается, что Украине понадобится от 5 до 7 лет, чтобы разминировать всю территорию.

На сегодня около 250 тыс. квадратных километров Украины загрязнена взрывоопасными устройствами – это почти половина территории нашей страны или площадь всей Британии.

Такими неутешительными цифрами поделился Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому изданию Yohnap. По словам премьера, это изрядно затрудняет передвижение людей и сельскохозяйственную деятельность.

Сейчас в Украине сосредоточено самое больше минное поле в мире. Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей – пояснил премьер.

В то же время, даже без учета мин, больше всего от войны страдают именно гражданские территории. Премьер отметил, что Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах – 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы. Другими целями агрессора были промышленные комплексы, в частности химические соединения и металлургические заводы.

Украине необходимо 5-7 лет, чтобы разминировать территорию

Об этом говорила еще в мае заместитель министра внутренних дел Украины. Всего с начала широкомасштабного вторжения пиротехники обезвредили более 270 тысяч единиц взрывоопасных предметов.

Сейчас основные усилия по разминированию сосредоточены на деокупованій территории Харьковской области.

В Украине создали интерактивную карту заминированных районов

Напомним, 7 января ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Каждый украинец теперь может самостоятельно проверить, есть ли опасные места рядом с его домом.

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