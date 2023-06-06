Комплекс разместили в Минской области.

Россия передала Беларуси уже несколько зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Один из них несет боевое дежурство в Минской области, установил проект "Беларускі Гаюн".

Министр обороны Виктора Хренин совершил визит к месту, где был поставлен зенитный ракетный комплекс С-400, и "оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также готовность вооружения и военной техники".

Журналисты проанализировали фото и видео, опубликованные Минобороны Беларуси после визита, и выяснили, что его установили в Минской области.

Видео дня

"Анализ фото и видео, опубликованных МО РБ, показал, что Хренин сегодня посетил расположения 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады, расположенного в окрестностях д. Дуброво (Смолевичский район, Минская область). Соответственно, именно на вооружение 6-го дивизиона 15-й бригады поступил полученный из РФ комплект ЗРК С-400", – говорится в сообщении.

Деревня Дуброво расположена на северо-западе от Минска, в 260 километрах от украинской границы.

Российские С-400 в Беларуси - что нужно знать

В конце прошлого года в Беларуси заявили, что первые полученные от РФ комплексы С-400 и "Искандер" поставлены на боевое дежурство. В марте беларуские силовики слили передвижение российских ЗРК С-400, показав их на видео с якобы задержанием экстремистов.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказывал мнение, что оккупанты могут использовать расположенные в Беларуси С-400, предназначенные для уничтожения средств воздушно-космического нападения, для провокаций против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что есть угроза нанесения удара ракетами С-400 с территории Беларуси по Киевской области – в ответ на контрнаступление украинских сил.

РФ уже била по Украине ракетами С-400, но со своей территории.

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