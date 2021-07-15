С середины апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42 500 до 44 500 человек.
Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, пишет Радио Свобода.
"По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500", - сообщили в ответ на запрос издания.
Эти потери распределяются так:
- 13 200-13 400 погибших, из них по меньшей мере 3 3901 гражданских лиц, примерно 4 200 украинских бойцов и примерно 5 800 членов вооруженных групп;
- 29 600-33 600 раненых, из них 7 000-9 000 гражданских, 9 800-10 800 украинских бойцов и 12 800-13 800 членов вооруженных групп.
Читайте такжеНа Донбассе оккупанты обстреляли из тяжелых минометов жилые дома (видео)Отмечается, что на гражданских приходится 25-26% от общего количества погибших.
Такое же соотношение касается и ранений.
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