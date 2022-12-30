РосСМИ пишут, что он был ветераном боевых действий и ветераном военной службы.

В оккупированном Донецке ликвидирован заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.

Об этом сообщают в Следственном комитете Российской Федерации. В официальном сообщении указано, что он погиб 30 декабря "в результате артиллерийского обстрела".

"При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил)", - сообщается на сайте СК РФ.

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Ликвидация оккупантов

Ранее журналист Сергей Костеж сообщал, что летом под Попасной Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Также в сети была информация о ликвидации одного из командиров чеченского СОБР из близкого окружения Кадырова Мусы Адалае.

Недавно в донецком ресторане ликвидировали бывшего офицера российского спецназа "Альфа" Михаила Бридасова.

Также в Украине был ликвидирован костромской рецидивист Андрей Чечуров из ЧВК "Вагнера".

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