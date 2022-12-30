В оккупированном Донецке ликвидирован заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.
Об этом сообщают в Следственном комитете Российской Федерации. В официальном сообщении указано, что он погиб 30 декабря "в результате артиллерийского обстрела".
"При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил)", - сообщается на сайте СК РФ.
Ликвидация оккупантов
Ранее журналист Сергей Костеж сообщал, что летом под Попасной Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова.
Также в сети была информация о ликвидации одного из командиров чеченского СОБР из близкого окружения Кадырова Мусы Адалае.
Недавно в донецком ресторане ликвидировали бывшего офицера российского спецназа "Альфа" Михаила Бридасова.
Также в Украине был ликвидирован костромской рецидивист Андрей Чечуров из ЧВК "Вагнера".