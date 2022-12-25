За плечами "двухсотого" захватчика десятилетия тюремного стажа.

Украинские воины продолжают регулярно уничтожать российских оккупантов и наемников. На этот раз стало известно, что "двухсотым" домой вернулся костромской рецидивист Андрей Чечуров с десятилетним криминальным стажем.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Чечуров воевал в составе ЧВК "Вагнера", хотя должен был отбывать срок за кражу и сбыт наркотиков. На сайте Шарьинского районного суда сохранились данные о судимостях Чечурова.

В 2014 году его впервые осудили за побои и причинение вреда здоровью, в 2018 году он освободился из колонии строгого режима и за три года снова стал фигурантом уголовного дела.

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Зэки - "вагнеровцы" на войне против Украины

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армии окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. В Генштабе отмечали, что город штурмуют "вагнеровцы", Евгений Пригожин бросает в бой завербованных зэков.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще – заручиться поддержкой среди ультраправой аудитории.

Впрочем, ЧВК несет колоссальные потери. По данным ISW, темп продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлился в последние дни из-за потерь "Вагнера", хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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