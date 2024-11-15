Дело даже не в патриотизме и национальном самосознании, а в прямой угрозе жизни бойцов Сил обороны.

Распространенность русского языка в Силах обороны представляет прямую смертельную угрозу для самих бойцов. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал военнослужащий Андрей Кривущенко.

По его словам, российские оккупанты пользуются тем, что русский язык распространен в украинской армии, и прибегают к вероломству - военному преступлению, запрещенному международным правом.

"Приходит противник на позицию. Заходят: "Кто там? - Ребята, свои. Мы тут из соседней бригады заблудились. Можно к вам?" Противник заходит или забирает в плен, или расстреливает позицию, и все. И банально это просто допущение вражеского языка на передовой", - объясняет Кривущенко.

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Русский язык в силах обороны

Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года в украинском меда-пространстве разразился мощный скандал, когда экс-нардеп Ирина Фарион жестко раскритиковала бойцов Сил обороны, которые разговаривают на русском языке. Тогда Фарион подверглась волне хейта и даже потеряла работу во львовской академии.

Украинский актер и военнослужащий Павел Алдошин тогда отмечал, что упрекать военных из-за языка имеют право исключительно другие военные. Вместе с тем он тоже признавал, что русский язык на фронте действительно порождает именно те риски, о которых рассказал Андрей Кривущенко.

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