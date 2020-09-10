Решение ТКГ возмутило соцсети, ветеранские организации называют его предательством и легитимизацией боевиков.

СМИ назвали фамилию вражеского инспектора, которому покажут украинские позиции на Донбассе вблизи поселка Шумы. Это Руслан Якубов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро. Он — бывший офицер российской армии, его настоящая фамилия - Вахитов.

Как сообщают журналисты, российское гражданство он так и не изменил.

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5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Шумы. По его мнению, инженерные сооружения Объединенных сил, расположенные возле Шумов, являются незаконными.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

6 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что со стороны Объединенных сил не было нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе.

9 сентября Трехсторонняя контактная группа провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

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Автор: Ольга Робейко