Кремлевские прихвостни теперь пытаются связать "азовцев" с 18-летним американцем из Баффало, который убил 10 темнокожих.

Российские пропагандисты снова начали искать связь украинского батальона "Азов" с неонацистским движением, чтобы убедить международное сообщество не поддерживать сопротивление Украины перед лицом агрессии Кремля.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кремлевские прихвостни теперь пытаются связать "азовцев" с 18-летним американцем из Баффало, который убил 10 темнокожих.

Мол, у американца такой же символ "Черного солнца", что и на униформе украинского батальона.

В материалах росСМИ обвиняют США и ЕС в поддержке "нацизма", поставляя оружие Украине. Более того, утверждают, что преступление в Баффало каким-то образом связано с "внезапным увлечением нацизмом" на Западе.

Также этим фейком россияне пытаются оправдать свой жестокий террор "Азовстали", где находятся сотни раненых защитников, в том числе из "Азова".

"У пропагандистов единственный аргумент в пользу мысли о том, что" Азов " является нацистским – использование символики. Полк "Азов" не имеет никакого отношения к фанатику из США", - отмечают в Центре.

Эвакуация раненых бойцов из"Азовстали"

Вечером, 16 мая, стало известно об эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя с территории разбомбленного завода "Азовсталь".

Накануне командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что военные выполняет приказ командования и надеется на поддержку украинского народа.

Комментируя решение, Зеленский подчеркнул, что Украине нужны живые герои.

Раненых украинских защитников автобусами эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска. Предварительно, речь идет о более полусотне бойцов.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

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