По словам главы Госспецсвязи, "все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций".

У Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока нет никаких подтверждений относительно способности российских военнослужащих прослушивать разговоры украинцев.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госспецсвязи.

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, "все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций".

"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также отметили, что это не единственный случай распространения дезинформации среди граждан.

"Вспомним пример, когда было распространено фейкове сообщение, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", - отметили в ведомстве.

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