У Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока нет никаких подтверждений относительно способности российских военнослужащих прослушивать разговоры украинцев.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госспецсвязи.
По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, "все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций".
"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники", - говорится в сообщении.
В Госспецсвязи также отметили, что это не единственный случай распространения дезинформации среди граждан.
"Вспомним пример, когда было распространено фейкове сообщение, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", - отметили в ведомстве.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.