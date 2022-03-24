Оккупанты решили сэкономить ВСУ время и боеприпасы.

У российской оккупационной армии наблюдаются явные проблемы с коммуникацией. А иначе как объяснить то, что враги периодически устраивают бои друг с другом. В начале марта под Северинкой на Киевщине подразделения РФ сразились между собой и лишились тринадцати единиц техники. Прошло три недели, и вот похожий случай произошел на Харьковщине. Российский вертолет обстрелял собственные позиции и нанес огромный ущерб.

О свежем проявлении "профессионализма" среди солдат РФ рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он написал в своем Telegram-канале: "Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО".

Синегубов также выразил надежду, что это не последний случай "самоуничтожения" оккупантов. Отдельно глава Харьковской ОВА отметил профессионализм ВСУ, которые не теряют бдительности и защищают регион.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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