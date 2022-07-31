Командование опасается, что они убегут, если им разрешат поехать в Крым.

Российских военных вместо ротации вывозят в Генический район Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сейчас передвижения захватчиков фиксируют не только в сторону Херсона, но и в оккупированный Крым.

"Но туда они не доезжают. Их размещают на базах Арабатской стрелки в Геническом районе. Там дадут отдохнуть несколько недель и снова в бой, потому что если позволят поехать в Крым - военные убегают", - рассказал Хлань.

Депутат говорит, что российские военные находятся в чрезвычайно деморализованном состоянии. Командование опасается дезертирства, поэтому обманом селит их в Геническе, таким образом изолируя.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами российских оккупантов на Херсонщине.

Также известно, что на днях украинские военнослужащие "закрыли" еще один мост, который войска РФ использовали для доставки техники под временно оккупированный Херсон.

Напомним, что оккупанты активно перебрасывают инженерную технику в оккупированную Херсонскую область.

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