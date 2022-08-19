Загороднюк заявил, что термин "тупиковая ситуация" неприменим к ситуации в Украине.

Российские войска находятся в ситуации, когда они "не могут двигаться дальше" в Украине благодаря оружию, предоставленному западными странами.

Об этом заявил CNN в четверг бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Война находится в ситуации, когда россияне не могут двигаться дальше из-за оружия, предоставленного нам Западом. Сейчас нам удалось их остановить", — сказал Загороднюк.

"Но, к сожалению, в то же время у нас недостаточно оружия для полноценного, серьезного, полноценного контрнаступления", — добавил он.

Бывший министр обороны также заявил, что термин "тупиковая ситуация" неприменим к ситуации в Украине.

"Сейчас идет крайне активная война, каждый день гибнут люди и очень много операций, небольших операций происходит почти на всех оперативных направлениях", — сказал Загороднюк.

Напомним, на Херсонщину из РФ хотят привезти трех "министров" для "управления" безопасностью и финансами.

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