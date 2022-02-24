О жертвах и пострадавших пока информации нет.

Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга.

"К сожалению, вынужден сообщить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками", сказал он.

По его словам, жертв и пострадавших по данным руководства Чернобыльской зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС в настоящее время нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказали ожесточенное сопротивление. Существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов. В таком случае радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.