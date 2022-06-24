Чаще всего оккупационные войска используют кассетные боеприпасы

В Украине с начала войны российские войска активно используют почти все виды запрещенного оружия. Чаще всего оккупанты прибегают к кассетным боеприпасам, которые запрещены во всем мире из-за того, что их жертвами становится большое количество мирного населения.

Об этом рассказали в эфире проекта FreeДом.

"Кассетный снаряд летит, долетает до цели, он может подорваться на определенной высоте и разлетается на компоненты, кассеты, которые в свою очередь потом подрываются", - поделился военный эксперт Иван Ступак.

Отметим, что радиус поражения кассетами может охватывать площадь размером с футбольное поле или даже несколько гектаров. Оккупанты используют их, чтобы обстреливать жилые кварталы.

Особую опасность несет то, что эти компоненты могут взрываться не сразу. Они остаются боеспособными в течение десятилетий. Российские военные использовали все виды кассетных боеприпасов почти везде, где вели свои обстрелы.

"В результате чего многие гражданские лица после выхода из бомбоубежищ, после возвращения в свои дома, дворы находят эти боеприпасы и становятся жертвами их разрыва", - объяснил эксперт Александр Коваленко.

Помимо этого оккупанты обстреливают позиции украинских военных запрещенными зажигательными снарядами, в частности из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

"Когда они разрываются, они создают в радиусе до 500 метров условия, в которых невозможно выжить - высокая температура и давление. Данные боеприпасы с точки зрения международного права не должны применять ни по каким целям. Они запрещены", - добавил Коваленко.

Возгорание вызванное зажигательными снарядами может переходить в хаотичный и стихийный характер. Использование такого оружия приравнивается к военному преступлению.

Еще один вид "запрещенки", о которой мало кто знает, оккупационные войска используют на востоке Украины. Речь идет о лазерном оружии.

"Есть такое устройство, которое называется "Призрак". Это контр снайперский комплекс. Россияне ставят его на своих позициях. Он просто светит лазером везде, хаотично посылая лучи в нашу сторону", - рассказал Ступак.

Такое устройство позволяет выводить из боя украинских снайперов. Когда стрелок смотрит в оптику луч лазера выжигает сетчатку глаза. Для противодействия такому оружию необходимы специальные насадки. Стоимость одной такой - $10 тыс.

Помимо этого Россия во всех войнах использует для обстрелов фугасные авиабомбы, однако за все годы ее так и не притянули к ответственности за применение оружия массового поражения.

"Украина сейчас должна максимально собирать доказательства применения подобного рода вооружений. В перспективе это будут судебные процессы в отношении Российской Федерации. Именно те военные преступления, которые она совершала с помощью этого вооружения по сути должны стать фундаментом в судебных разбирательствах и международном давлении на Россию", - подытожил эксперт Коваленко.

Напомним, что, по данным NYT, РФ применила против Украины более 200 видов запрещенного оружия.

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