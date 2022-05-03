Более 406 детей получили ранения.

Российские военные убили 220 украинских детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 220 детей погибли и 406 получили ранения. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области-139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 45, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 2 мая в результате ракетного обстрела российской армией в Одессе погиб мальчик 14 лет и получила ранения 17-летняя девушка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них разрушены полностью.

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