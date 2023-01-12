Вооруженные силы Украины уже заполучили 16 танков Т-90 модификаций А/М/С, отметил обозреватель.

На войне в Украине Россия вынуждена использовать экспортные танки Т-90С из-за острого дефицита военной техники.

К такому выводу пришел военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя первый документально подтверждённый факт "затрофея" экспортной версии Т-90.

По его информации, Вооруженные силы Украины уже "затрофеили" 16 танков Т-90 модификаций А/М/С.

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"Использование российскими войсками в зоне боевых действий в Украине экспортных танков Т-90С лишний раз говорит о том, что проблема дефицита техники у российских оккупационных войск стоит критически остро. И решать её приходится за счёт техники по иностранным контрактам. Интересно, делается это с согласия заказчиков?" - задался эксперт вопросом.

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Российские танки Т-90 - общие характеристики

У Т-90 классическая компоновка, с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения - посередине и моторно-трансмиссионного отделения - в кормовой части.

Экипаж Т-90 состоит из трех человек - механика-водителя, размещающегося по продольной оси танка в отделении управления и наводчика с командиром, находящихся в башне слева и справа от орудия, соответственно.

В период с 2001 по 2010 годы танк Т-90 был самым продаваемым на мировом рынке. По состоянию на 2019 год стоимость нового Т-90 составляла от 2,5-3,5 миллиона долларов.