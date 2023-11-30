Х-22 - это старая советская ракета, которая разрабатывалась для борьбы с авианосцами США, напомнил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что американские противоракетные комплексы Patriot прекрасно справятся с российскими крылатыми ракетами Х-22. На сегодняшний день примеров таких сбитий нет.

"Х-22 ни разу не применялась по тем районам, которые прикрыты комплексами Patriot. Поэтому на сегодняшний день у нас нет примера сбития", - объяснил он.

Жданов напомнил, что Х-22 - это старая советская ракета, которая разрабатывалась в 70-х годах для борьбы с авианосцами США:

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"После сброса с самолета она летит по баллистической траектории. То есть, сбивается, как обычная баллистика. Судя по тому, что мы на сегодняшний день имеем такой богатый опыт - 15 из 15 "Кинжалов" мы сбили - то ракета Х-22 не будет проблемой для комплекса Patriot. Она намного медленнее и не изменяет траекторию, в отличие от "Кинжала". Как только Х-22 попадет в зону действия Patriot или комплекса SAMP/T, она будет сбита".

При этом Жданов обратил внимание, что россияне давно не применяли Х-22 для ударов по Украине: "Либо топливо кончилось, либо с носителями проблема. Не каждый самолет может поднять эту ракету".

ЗРК Patriot в Украине - сколько "Кинжалов" сбили

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с момента получения современных образцов систем противовоздушной обороны от западных партнеров Украина смогла сбивать вооружение оккупантов, противодействовать которому ранее не могла. В частности, речь шла о ракетах "Кинжал".

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, которые летели на Киев. Patriot себя показал", - завлял он.

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