Противодействовать Х-22 можно только с помощью современных средств ПРО, заявил Романенко.

Российские ракеты Х-22 были спроектированы как средство уничтожения авианосцев США, несущее ядерный заряд.

По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ракеты Х-22 крайне неточные, противодействовать им можно только с помощью современных средств ПРО, передает "Обозреватель".

"Это достаточно старая ракета, которая представляет собой автоматически пилотируемый небольшой самолет с жидкостным двигателем. Он может достигать скорости 2-2,5 маха, то есть скорости звука. Вес - до одной тонны. Х-22 проектировались как средство для уничтожения авианосцев, в первую очередь, американских, и как носитель ядерного заряда", - отметил Романенко.

Чтобы сбивать эти ракеты, Украине нужно больше современных противоракетных комплексов (ПРО).

"Они начали поступать в Украину в небольших количествах. Наши специалисты быстро обучаются их эксплуатации. Но по-прежнему мы не можем обеспечить массированность. А советские средства малоэффективны в уничтожении такого рода ракет", - добавил генерал.

Российские ракеты Х-22 - что сообщалось

Ранее в Воздушных силах ВСУ предположили, смогут ли американские зенитные ракетные комплексы Patriot сбивать ракеты Х-22.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему украинская ПВО на сегодняшний день не способна уничтожать Х-22.

Именно ракетой Х-22 Россия ударила по многоэтажке в Днепре 14 января.