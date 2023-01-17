Коваленко считает, что РФ будет и дальше бить ракетами Х-22 по жилым кварталам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что после ракетного удара российских оккупантов по Днепру 14 января можно говорить об изменении тактики обстрелов РФ.

В своем Telegram эксперт предположил, что ракетные удары РФ теперь могут быть одновременно направлены на два типа объектов: объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты.

"Да, раньше россияне так же во время ракетных ударов наносили урон гражданским объектам, в результате которых гибли гражданские. Но в случае в Днепре это был целенаправленный удар ракетой, боевая часть которой составляет без малого тонну! Да, такие удары ракетой Х-22 были и раньше. В Кременчуге, Сергеевке, Затоке и так далее... Но в данном случае это жилой микрорайон, а не супермаркет, который могли принять за склад, или туристический комплекс со злосчастным мостом. Оправдаться, мол, не туда попали – не получается", – подчеркнул Коваленко.

Видео дня

По его словам, даже открыв карту, видно что это – жилой массив и "при отклонении от цели ты все равно попадаешь в жилую многоэтажку".

"То есть, этот сектор, застроенный жилыми домами, был выбран российскими террористами намеренно. Чтобы при направлении туда ракеты, она все равно разрушила и убила. Очевидно, что Х-22, абсолютно не подходящие для высокоточных ударов, будут во время массированных обстрелов применятся по жилым кварталам. В свою очередь, более точные Х-101 и КР "Калибр" могут и дальше применятся по объектам критической инфраструктуры", – резюмировал Коваленко.

Ракетный удар по Днепру 14 января

14 января 2023 года российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Днепре. Из-за попадания в дом российской ракеты Х-22 одна секция здания обвалилась, а под завалами были люди.

17 января в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены.

По итогам поисково-спасательной операции стало известно, что в результате удара российских террористов по дому в Днепре погибли 45 человек. Среди погибших – шестеро детей.

Вас также могут заинтересовать новости: