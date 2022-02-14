В США считают, что Россия может напасть на Украину уже к концу этой недели.

Россия выдвинула на огневую позицию возле границы с Украиной несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок.

Об этом сообщает американская телекомпания CBC News со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

По словам чиновника, некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начинают выдвигаться на "боевые позиции".

Как отмечает официальный представитель США в комментарии журналистам, это движение знаменует собой изменение с воскресенья, когда некоторые российские подразделения покинули районы сбора, но еще не заняли то, что можно было бы рассматривать как позиции для атаки.

В США считают, что Россия нападет на Украину к концу недели, хотя, по словам чиновника, еще не ясно, в какой форме это будет сделано.

Официальные лица страны говорят, что у России сейчас есть 80% сил, необходимых ей для начала полномасштабного вторжения, а остальные находятся в пути. Более 100 000 российских военнослужащих сосредоточены вдоль границ Украины — на востоке, в России, и на севере, в Беларуси.

Напомним, также по данным СМИ, наемники из российских ЧВК могут готовить повод для вторжения РФ в Украину. По данным журналистов, разведка стран-членов НАТО зафиксировала в Украине увеличение количества российских боевиков, подчиненных российским спецслужбам.

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