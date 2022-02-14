Любая агрессия РФ против украинского государства встретит быстрый, мощный и скоординированный ответ, отметили в американском Госдепе.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что США продолжат поддерживать Украину против всех форм российской агрессии.

Об этом Блинкен сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня во время моего разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой я повторил, что США продолжат поддерживать Украину против всех форм российской агрессии, в том числе благодаря ключевым пакетам финансовой помощи", – отметил Блинкен.

Как сказано в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса, Блинкен во время разговора с Кулебой отметил, что Соединенные Штаты и партнеры остаются объединенными в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая экономическую и финансовую стабильность.

"Государственный секретарь подчеркнул, что хотя немедленный приоритет Соединенных Штатов заключается в поддержке усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины встретит быстрый, мощный и скоординированный ответ", – говорится в заявлении.

Напомним, 14 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что власти США окажут Украине макрофинансовую помощь.

Ранее президент Штатов Джо Байден говорил, что не исключает введения персональных санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

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