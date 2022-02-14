США заверили, что продолжат поддерживать Украину против всех форм агрессии РФ / иллюстративное фото УНИАН

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что США продолжат поддерживать Украину против всех форм российской агрессии.

Об этом Блинкен сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня во время моего разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой я повторил, что США продолжат поддерживать Украину против всех форм российской агрессии, в том числе благодаря ключевым пакетам финансовой помощи", – отметил Блинкен.

Как сказано в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса, Блинкен во время разговора с Кулебой отметил, что Соединенные Штаты и партнеры остаются объединенными в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая экономическую и финансовую стабильность.

"Государственный секретарь подчеркнул, что хотя немедленный приоритет Соединенных Штатов заключается в поддержке усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины встретит быстрый, мощный и скоординированный ответ", – говорится в заявлении.

Напомним, 14 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что власти США окажут Украине макрофинансовую помощь.

Ранее президент Штатов Джо Байден говорил, что не исключает введения персональных санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

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