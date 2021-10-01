30 сентября российские наемники смертельно ранили одного украинского воина.

Российско-оккупационные войска утром, 1 октября, в очередной раз обстреляли Авдеевку.

Об этом в Telegram сообщает донецкий блогер donetchanyn.

По словам очевидцев, с 7:00 российские наемники открыли огонь по Авдеевке 25 раз.

Также отмечается, что под обстрелы попала оккупированная Макеевка и микрорайон Восточный оккупированного Донецка.

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В утреннюю сводку штаба обстрел Авдеевки еще не попал. По данным штаба, 30 сентября оккупанты 13 раз нарушили "тишину", дважды – с запрещенного "Минском" оружия.

У Новотошковского враждебные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеСтало известно о новой прихоти России в ТКГ: требует отдать часть территории ДонбассаВблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе населенного пункта Попасная наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один – огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - информирует штаб.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность.

Как писал УНИАН, 28 августа боевики стреляли по Авдеевке из артиллерии. Под обстрелы, в частности, попал район железнодорожного вокзала.

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Автор: Яна Ставская