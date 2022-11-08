Снаряды прилетели в район одной из местных школ.

Российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела был ранен ребенок.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, обстрел произошел 8 ноября после обеда. Пострадал восьмилетний мальчик.

"Россияне нанесли очередной удар по Краматорску – ранен ребенок. Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ – пострадало и здание школы, и прилегающие жилые дома", – рассказал Кириленко.

Видео дня

Глава Донецкой ОВА напомнил, что это далеко не первый удар российских оккупантов по городу. Он также подчеркнул, что россияне продолжат бить по Краматорску, и призвал людей эвакуироваться.

"Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь – и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним прочь с нашей земли. Гражданские должны покинуть область – особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях", – отметил Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: что известно

Российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты по всей Украине. Исключением не стала и Донецкая область.

Так, утром 7 ноября 2022 года российские оккупационные войска обстреляли Лиман. Под удар попала многоэтажка. В результате обстрела были полностью разрушены с первого по восьмой этажи дома.

Кроме того, под постоянными обстрелами со стороны россиян находилась и Марьинка. Как сообщили в Нацполиции, из города эвакуировали всех жителей. В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания.

Вас также могут заинтересовать новости: