Враг прибегнул к подлым бомбардировкам гражданской инфраструктуры и спальным районам.

Седьмые сутки российские оккупанты наносят сокрушительные удары по гражданской инфраструктуре и спальным районам. В результате бомбардировок погибло более 2 тысяч гражданских украинцев.

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибло более 2000 украинцев, не считая наших защитников. Сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей. Нам удалось сохранить жизни более чем 150 человек ликвидировать более 400 пожаров, которые возникали после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов", - заявили в ГСЧС.

Отмечается, что при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

Спасатели добавили, что в сложное время для Украины руку помощи оказывает соседнее государство-побратим Польша. Благодаря тесному сотрудничеству поляки передадут украинским спасателям семь единиц современной пожарно-спасательной техники.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации. Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.

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