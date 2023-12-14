В результате боя – оккупанты отошли.

За прошедшие сутки в Сумской области пограничный наряд обнаружил нескольких диверсантов, которые двигались с территории страны-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что по диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

"Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчеты. В результате боя – оккупанты отошли, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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Сосредоточение вражеских диверсантов в Сумской области - детали

Недавно спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в последнее время вражеские диверсионно-разведывательные группы сосредоточились на Сумской области.Ранее ДРГ также фиксировались в Черниговской и Харьковской областях. Россия засылает своих диверсантов для уничтожения украинских защитников.

В августе украинские военнослужащие обнаружили ДРГ из десяти россиян недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной громады Сумской области.

Военные вступили в стрелковый бой, а на помощь им отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами беспилотников.

Огонь Сил обороны заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу.

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