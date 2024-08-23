Направление беларуской границы также остается угрожающим для Сил обороны, отметили в ГПСУ.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области, и это повлияло на ситуацию на границе РФ с Сумской областью.

Об изменении ситуации рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Активность вражеских ДРГ наглая - когда они вступали в бой с украинскими воинами, или пытались расстреливать гражданских, которые приезжали в приграничье, - сейчас активность значительно уменьшилась. В то же время ситуация по границе с РФ характеризуется тем, что ежедневно враг пытается обстреливать украинскую территорию", - рассказал Демченко.

По его словам, речь идет не только о Сумской области, но и о Черниговской и Харьковской. Однако больше всего обстрелов, по его словам, приходится именно на Сумское направление.

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"Враг активно использует авиацию для того, чтобы наносить поражения. Враг также активно использует артиллерию для нанесения ударов. И те действия, которые сейчас осуществляют Силы обороны в направлении Сумской области, создавая такую буферную зону, конечно позволяет тем территориям, которые находятся напротив этого направления, меньше подвергаться обстрелам, чем это было раньше", - добавил Демченко.

Он также рассказал о ситуации на беларуской границе. В частности, по словам Демченко, это направление остается угрожающим для Сил обороны Украины, поскольку Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне.

"Однако рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники, личного состава. И вообще вдоль линии границы не было каких-то нестандартных ситуаций или со стороны Беларуси по дестабилизации, которые касались бы непосредственно нашей линии границы", - объяснил Демченко.

Продолжается война в Украине - что сообщалось

По мнению журналистов The Washington Post, поскольку внезапное вторжение Украины в Россию продолжается уже третью неделю и все больше выглядит как длительная операция, обычные украинцы думают о его цене. С одной стороны, операция перенесла войну на российскую территорию, но силы РФ продолжают приобретать позиции в восточной части Донецкой области вокруг стратегического города Покровск.

Тем временем нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней, снова атаковали БПЛА. В городе действует режим ЧС - под угрозой емкости с керосином.

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