Проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Кандидат на военную службу в Национальной гвардии Украины скрыл российское гражданство.

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Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, житель Киева, который до 2016 года проживал в оккупированном Крыму, обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы в батальоне оперативного назначения. Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

«Во время подачи соответствующих документов в украинские силовой структуры кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ», - говорится в сообщении.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова. «В настоящее время проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ», - говорится в сообщении.

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Автор: Надя Пришляк