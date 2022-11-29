С ними приехали работники военных комиссариатов "Л/ДНР".

Российская Федерация готовится провести мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.

Для этого на эти территории свозят специальные подразделения Росгвардии, сообщают в Центре национального сопротивления. На левый берег Херсонской области уже прибыли подразделения ОМОН из Дагестана.

Вместе с ними привезли работников военных комиссариатов "Л/ДНР". По данным центра, они находятся в селе Красное Каховского района.

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"Вновь прибывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нельзя исключить, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы российских паспортов.

Что происходит на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает правый берег Херсонской области.

Уже 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Вечером президент Владимир Зеленский подтвердил, что Херсон и правобережье области освобождены.

Сейчас российские оккупанты обстреливают город с левого берега. За одну неделю российские захватнические войска 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области.

В британской разведке говорят, что Херсон остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем.

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