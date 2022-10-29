В области стопроцентная загрузка больниц.

Российские оккупанты перевозят своих раненых в Воронеж из-за неготовности медицинской инфраструктуры Белгородской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж", - сообщили в Генштабе.

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В связи с сезоном дождей продвижение украинских сил на востоке и юге замедлилось. Вместе с тем, ВСУ продолжают "выносить" тыл оккупантов на юге и востоке страны, лишая врага боеприпасов и техники.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Ударам противника подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарці Николаевской области.

Украинские войска взяли под полный огневой контроль трассу Сватово-Кременная. Накануне продолжались бои южнее Кременной.

На Херсонском направлении оккупанты усилили позиции мобилизованными; вывоз Россией награбленного имущества на левый берег Херсона продолжается.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 69 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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