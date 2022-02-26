Сейчас продолжается ожесточенный бой за аэродром.

Российские оккупанты переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в командовании ВСУ.

"Подъехали в форме Национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике", - говорится в сообщении.

"Прямо сейчас продолжается ожесточенный бой за аэродром", - добавляет источник УП.

Как сообщалось, ночью 26 февраля в Василькове продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.