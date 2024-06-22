Правоохранитель получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу.

В результате российской атаки дроном на блок-посту в Херсонской области погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб наш коллега Александр Чехун. В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

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У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Российские вражеские атаки - последние новости

Российские захватчики ночью атаковали Украину ракетами и дронами, есть попадания по энергетической инфраструктуре. По данным Укрэнерго, были атакованы объекты оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях, пострадали двое энергетиков.

Во время российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 июня украинским защитникам удалось сбить 25 воздушных целей - все дроны-камикадзе и 12 из 16 ракет.

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