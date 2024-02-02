Захватчики трижды попали в культурный объект, где расположены старинные ценности и современный туристический комплекс.

На Херсонщине российские оккупанты сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, 1 февраля враги нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица". На территории культурного объекта находится могила кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII века.

Видео, на котором заснято обстрел Каменской Сечи, появилось в российских "Телеграмм"-каналах. На кадрах видно, как во время обстрела культурного объекта было три мощных "прилета".

По словам руководителя Министерства культуры и информполитики Ростислава Карандеева, первый взрыв произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, точнее - на территории хозяйственного пригорода Сечи, где на протяжении многих лет осуществляли разведывательные и исследовательские работы сотрудники заповедника "Хортица". Здесь находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 века.

Второй "прилет" был на территорию современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные памятники (в частности, зернотерки), в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи, построенных в 2009 году.

"Также в этом месте располагается грот и остатки бывшего имения помещика Агаркова. Сотрудники Национального заповедника "Хортица" начали документирование последствий атаки на уникальный памятник казацкой эпохи", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, на счету страны-агрессора уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения.

"Россия нанесла очередной удар по нашему наследию - попала в Каменскую Сечь. Это в очередной раз доказывает, что РФ целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию. Однако ей это не удастся: Россия не сможет обойти наказание за свои преступления и будет отвечать за них в международных судах", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки в Одессе погибли и получили ранения десятки местных жителей, есть много разрушений, в том числе значительно повреждены Спасо-Преображенский кафедральный собор. Также разрушены другие дома, которые находятся в историческом центре Одессы и пребывают под защитой ЮНЕСКО.

Справка УНИАН. Каменская Сечь - это один из последних административных и военных центров войска запорожского низового во времена его пребывания под протекцией Крымского ханства в первой трети 18 века.

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