Противодействовать убийствам пленных воинов можно только одним способом, считает аналитик.

Российские оккупанты могли получить устные указания расстреливать пленных украинских воинов.

Таким мнением поделился глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время эфира Radio NV. "К большому сожалению, надо констатировать, что они могут иметь именно такие приказы и указания. И, к сожалению, это случается на разных участках фронта, поэтому это свидетельствует об определенных скоординированных действиях, слаженных", - отметил аналитик.

По его мнению, вряд ли найдутся письменные приказы убивать пленных украинских воинов. "Но устные указания, я практически убежден, что могут быть. Это соответствует тому характеру и природе войны, которую ведет Россия против Украины", - сказал собеседник.

Видео дня

По словам Мусиенко, противодействовать убийствам пленных можно только один способом - ликвидировать противников:

"Бороться с этим можно единственным способом, как показала 95-я десантно-штурмовая Полесская бригада: они уничтожили просто врага, уничтожили этих негодяев 155-й бригады морской пехоты - так называемой морской пехоты, потому что туда уже четвертый или пятый раз набирают не ясно кого. Они просто уничтожили их. И среди них были те, кто пытали и убивали наших военнопленных".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Уже не раз появлялась информация, что россияне убивают украинских воинов, попавших в плен, и международные организации никак не наказали за это РФ. В частности, 13 октября аналитики DeepState сообщили, что 10 числа противники в районе населенного пункта Зеленый Путь Курской области расстреляли девять украинских дронщиков и смежников.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры, в частности, выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, причастных к убийствам наших воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: