Украинские защитники крепко держат оборону и наносят противнику потери.

За прошедшие сутки, 10 февраля, на фронте между украинскими войсками и российскими захватчиками произошло 98 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак врага в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее - Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты совершили 14 атак в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, но успеха не имели.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении бои велись в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 35 атак. Еще две попытки штурма сдержали в районе Водяного Донецкой области на Шахтерском направлении.

На Запорожском направлении россияне совершили 2 безуспешные атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области. В то же время на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиций и отражать штурмы оккупационных войск. За прошедшие сутки враг совершил 2 атаки, но успеха не имел.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 10 февраля, украинские войска ликвидировали 930 российских захватчиков на фронте. Общие потери России в войне уже составляют 395 200 человек.

В ночь на 11 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину, запустив 45 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Силы ПВО смогли сбить 40 из них в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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