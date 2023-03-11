Защитники поделились, как им удалось "отработать" по пехоте оккупантов.

На границе Харьковской и Луганской областей фронт сейчас совсем не затихает. Во временно захваченное Сватово россияне подтягивают резервы, говорят украинские аэроразведчики.

Зато немного севернее нашим воинам удалось отвоевать у оккупантов немного украинской Луганщины, говорится в сюжете ТСН.

В сторону автодороги Купянск-Сватово военные отправляются еще в темноте, чтобы добраться ближе к передовой на рассвете.

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Украинские фронтовые аэроразведчики сознательно выезжают как можно ближе к врагу, чтобы обнаружить российскую артиллерию. На днях, подняв в воздух дрон, аэроразведчики увидели, как в оккупированное Сватово заходила колонна тяжелой российской техники. А накануне, у самой передовой, обнаружили скопление вражеской пехоты.

"Полетели туда, увидели собрание пехоты. Отработали немного по ним. Командир там сказал: "Пацаны, а мы сорвали наступление немножко", — говорит военный.

Именно благодаря артиллерии и смелой пехоте на некоторых участках на Сватовском направлении удалось продвинуться вперед. Вдоль автотрассы на Сватово теперь проходит передовая.

Ситуация в Луганской области

Напомним, президент РФ Путин приказывал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до весны. Но планы провалились из-за решительного отпора наших военных.

Сейчас основные усилия путинских военных сосредоточены на атаках на Донбассе. Самая ожесточенная ситуация в Бахмуте.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что сейчас оккупационные войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений. Самыми тяжелыми участками Луганской области сейчас стали Белогоровка и Кременная.

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