Врагам удалось двинуться вперед возле города Угледар, поделились аналитики.

Российские захватчики в Донецкой области смогли продвинуться вперед.

Противникам удалось оккупировать село Пречистовка, сообщили аналитики DeepState. По их сведениям, враги также двинулись вперед возле села Водяное, которое находится под городом Угледар.

В DeepState также показали свежую карту боевых действий, на которой изображены направления, в которых продвинулись противники.

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"Враг оккупировал Пречистовку", - подчеркнули аналитики.

Продолжается война в Украине - что уже сообщалось

Ранее ряд экспертов говорили, что власти РФ хотят захватить всю территорию Донецкой области. Украинские воины дают достойный отпор россиянам, противники несут огромные потери, но, несмотря на это, "прут" вперед и уже смогли оккупировать ряд населенных пунктов.

Бывший немецкий военный чиновник, научный сотрудник Центра анализа европейской политики Нико Ланге считает, что российский диктатор Владимир Путин преуменьшает значение наступления украинских войск в Курской области России и сохраняет фокус на восточной части Украины.

Летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан поделился мнением, что у россиян на фронте основная задача - это не захват города Покровск в Донецкой области. Офицер запаса отметил, что этот населенный пункт необходим противнику, чтобы выполнить главную задачу - вытеснить наш гарнизон из Угледара, потому что угледарский выступ для врагов, "как кость в горле".

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