Речь идет о Горловском районе Донецкой области и Каховском районе Херсонской области.

Русские захватчики ограничили свободное передвижение украинцев еще в двух оккупированных районах.

Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают усиливать режимные мероприятия на временно оккупированных территориях. В последнее время наблюдается тенденция, когда вводится ограничение на свободное передвижение граждан Украины между населенными пунктами. В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации", - сказано в сводке.

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Что происходит на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

По данным Генштаба, в Херсонской области для усиления темпов паспортизации россияне угрожают прекратить выплаты пенсий. Кроме того, российские захватчики решили уволить персонал, который не получил паспорт страны-агрессорки. Свои незаконные действия оккупанты объясняют "новой юрисдикцией".

Кроме того, захватчики на оккупированной части Запорожской области усиливают фильтрацию населения. В частности, они массово проверяют наших жителей на блок-постах, массово проводят обыски в квартирах, домах. Только в Мелитополе к российским застенкам попали 500 человек.

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