Увольнения начнутся 1 июля.

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики будут увольнять работников, которые не получили паспорт страны-агрессорки. Свои незаконные действия оккупанты объясняют "новой юрисдикцией"

Как сообщается на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС), это начнется с 1 июля 2023 года.

"В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 года №2571 трудовые отношения с лицами без российского гражданства сохраняются до 1 июля этого года. После этой даты к таким лицам будут применяться нормы враждебного трудового законодательства, определенные для иностранных граждан и лиц без гражданства", - пояснили в центре.

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В ЦНС объяснили, что оккупанты будут прибегать к юридическим рычагам давления, чтобы заставить украинцев получить российский паспорт.

Паспортизация на оккупированных территориях

Российские захватчики заставляют людей на временно оккупированных территориях Украины брать российские паспорта. Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

По данным Генштаба, в Херсонской области для усиления темпов паспортизации россияне угрожают прекратить выплаты пенсий.

В то же время на временно оккупированной территории Запорожской области интервенты задерживают местных жителей, которые не взяли паспорта РФ.

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