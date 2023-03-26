Тысячи других жителей оккупированного города живут, как в тюрьме, подчеркивает городской голова.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области более 500 жителей удерживаются в российских застенках.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он добавил, что тысячи других жителей города живут, как в тюрьме.

По его словам, после каждого взрыва российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.

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"Устраивают судилища: за слова Слава Украине" и любое другое высказывание проукраинской позиции штрафуют на 30 тыс. или сажают "на подвал". Снимают с пленными ролики о "признании в диверсии" для росСМИ", - рассказал городской голова.

Также, отметил Федоров, захватчики завозят на временно оккупированные территории Запорожской области новые партии военных и очередные карательные органы РФ. При этом оккупанты закрывают людей дома, чтобы они не видели передвижения российской военной техники.

Война в Украине - ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, российские захватчики на оккупированной части Запорожской области усиливают фильтрацию населения, а также принудительно пытаются провести выдачу российских паспортов. В частности, они массово проверяют наших жителей на блок-постах, массово проводят обыски в квартирах, домах. Иван Федоров также добавил, что оккупанты в Запорожской области готовятся к эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Заставляя людей получать российские паспорта, оккупанты в Запорожской области запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

Ранее мэр Мелитополя сообщил, что россияне на оккупированной части Запорожской области планируют привлечь детей для помощи своей армии во время контрнаступления ВСУ.

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