На Луганщине оккупанты силой разогнали собрание недовольных.

Принудительная паспортизация на временно оккупированных Россией территориях Украины продолжается. На Луганщине оккупанты силой разогнали собрание недовольных преподавателей, а на Херсонщине угрожают прекратить выплаты пенсий, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины

"Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины", - отметили в Генштабе.

Так, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

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В то же время, в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводились собрания преподавателей, которые выражали недовольство по принудительной паспортизации педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа необходимо получить паспорт РФ.

"Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению сборов", - сказано в сводке.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях-что происходит

Российские захватчики продолжают заставлять население оккупированных территорий Украины брать российский паспорт, придумывая новые способы давить на наших граждан.

С начала текущего месяца вступил в силу оккупантский "закон", согласно которому теперь социальные выплаты и пенсии будут получать только владельцы гражданства страны-агрессора.

В Мелитополе (оккупированная часть Запорожской области) российская "власть" также запретила любые выплаты и расчеты тем, у кого нет учетной карточки налогоплательщика России.

Кроме этого, враг проводит проверку население на наличие российского паспорта.

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