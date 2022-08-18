Сейчас принудительная эвакуация людей из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся под постоянными обстрелами российских оккупантов со стороны Запорожской АЭС, не планируется.
Об этом во время онлайн-брифинге сказал глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук.
"Город Никополь – это более 100 тыс. жителей, из них уже часть переехала в Кривой Рог, в других общин, но большая часть людей остается. Есть чаты и оповещения, и люди мгновенно реагируют на все сигналы воздушной тревоги или опасности... Принудительная эвакуация не планировалась и не планируется", - сказал Лукашук.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы обстрелы оккупантов были невозможными.
По его словам, российские оккупанты после обстрелов сразу перемещают технику в сторону Энергодара, фактически для собственного прикрытия в пределах Запорожской АЭС.
Напомним, несколько ранее военный эксперт рассказал, могут ли российские оккупанты захватить Никополь.