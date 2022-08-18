Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы обстрелы оккупантов были невозможными.

Сейчас принудительная эвакуация людей из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся под постоянными обстрелами российских оккупантов со стороны Запорожской АЭС, не планируется.

Об этом во время онлайн-брифинге сказал глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук.

"Город Никополь – это более 100 тыс. жителей, из них уже часть переехала в Кривой Рог, в других общин, но большая часть людей остается. Есть чаты и оповещения, и люди мгновенно реагируют на все сигналы воздушной тревоги или опасности... Принудительная эвакуация не планировалась и не планируется", - сказал Лукашук.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы обстрелы оккупантов были невозможными.

По его словам, российские оккупанты после обстрелов сразу перемещают технику в сторону Энергодара, фактически для собственного прикрытия в пределах Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее военный эксперт рассказал, могут ли российские оккупанты захватить Никополь.

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