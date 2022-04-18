Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

Генштаб ожидает, что российские войска продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

По состоянию на утро 18 апреля оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются осуществлять огневое поражение подразделений ВСУ.

Россияне также пытались развернуть войска на левом берегу Северский Донец, проведя разведку боем в районах сел Заводы, Дмитровка и Дибровне. Враг успеха не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы Северского и Покровского.

Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха тоже не имел.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает осуществлять огневое влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

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